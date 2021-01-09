Star TV'de yayınlanan İBO SHOW'un bu akşamki konuklarından biri de Fuat Güner olacak. Usta sanatçı solo ve gruplarla beraber olmak üzere pek çok şarkıya imza atmıştır. İzleyiciler merak ediyor; Fuat Güner kimdir? Fuat Güner kaç yaşında ve nerelidir? İşte Fuat Güner biyografisi...

FUAT GÜNER KİMDİR?

1 Nisan 1948 yılında İstanbul'da doğan Fuat Güner'in tam adı Aziz Fuat Güner'dir. 72 yaşındaki sanatçı Arnavut kökenlidir. Babası fotoğraf sanatçısı Sami Güner olan Fuat Güner, Saint Joseph Lisesi ve İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (şimdiki Yıldız Teknik Üniversitesi) (İDMMA) İnşaat bölümünü bitirdi. Bir röportajında "Neredeyse bütün çocukluğum topun peşinde geçti. Fenerbahçe genç takımına girdim. Beş sene profesyonel voleybol oynadım. Karayollarında ve özel bir şirkette mühendis olarak da çalıştım. Nitekim 8100 lira maaş alırken birden 125000 liralık bir cingıl yapınca ertesi gün mühendislikten istifa ettim. Çocukluğumda hiç durmazdım, sabahtan akşama kadar koştururdum." dedi.

1989'da geçirdiği bir trafik kazası sonucunda kalça kemikleri parçalandı ve 4 ay yatakta yatmaya mahkûm oldu. 1990'ların ortalarından beri kalp problemleri yaşayan Güner 2002'de verecekleri bir konser öncesi kalp krizi geçirdi ve bir ameliyat geçirdi.

MÜZİK KARİYERİ

Müziğe ilgisi erken yaşlarda başlayan Fuat Güner’in The Beatles grubuna olan hayranlığı müzikal yaşamını oldukça etkilemiştir. 1965 yılında kurulan ve bir dönem solistliğini Barış Manço'nun yaptığı Kaygısızlar grubunun oluşumunda Mazhar Alanson'la beraber yer alan sanatçı, böylelikle uzun yıllar sürecek müzikal bir birlikteliğin ilk adımını atmış oldu. Kaygısızlar grubunda yer alan diğer müzisyenler Ender Arol, Mithat Danışman, Cenap Kıyıkoğlu, Semih Oksay ve Ali Serdar'dır.

Grup, 1969-1971 arasında dört 45'lik yayınladı. Bu dönemde plağa basılan şarkılardan "Son Gece", "Mutsuz Adam", "Özlem" şarkılarını yazdı. Grubun dağılması sonrası 1971'de yine Barış Manço ile çalışarak, bazı eski Kaygısızlar elemanlarıyla birlikte Kurtalan Ekspres adını alacak grubunun ilk kadrosunda ve ilk konserinde yer aldı. Grubun Kıbrıs konserinden sonra Mazhar Alanson ile çalışmak için gruptan ayrıldı.

1973 yılında Mazhar - Fuat adı altında Türküz Türkü Çağırırız albümü yayınlandı. Kaygısızlar grubundan ayrılan ve katılanlarla müzisyenler, İpucu Beşlisi ismini aldılar. 1976 yılında kurulan bu grupta, Fuat Güner ve Mazhar Alanson’un dışında Galip Boransu, Özkan Uğur ve Ayhan Sicimoğlu yer alıyordu. Ancak grup fazla uzun ömürlü olmadı ve ilk albümleri "Heyecanlı / Hop Otur Hop Kalk"'ın ardından, bir yıl Seyyal Taner'in arkasında çalıp dağıldılar.

Fuat Güner, 1970 sonları ve 1980 başlarında Mazhar Alanson ve Özkan Uğur ile birlikte kolektif işlerde yer aldı. Ferhan Şensoy’un Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı ve Kukla ve Kuklacı oyunlarının müziklerini yaptı. 1978'de eski grubu Kurtalan Ekspres'e kısa bir süreliğine katıldı ve Barış Manço'nun Yeni Bir Gün albümünde "Çoban Yıldızı" parçasında gitar çaldı. Mazhar ve Özkan ile Seyyal Taner ile Ajda Pekkan'ın arkasında çalıp vokal yaptılar. Buradan kazanılan parayla kendi stüdyosunu kuran Fuat Güner, 1984’te Mazhar Alanson ve Özkan Uğur ile Mazhar-Fuat-Özkan adı altında Ele Güne Karşı Yapayalnız adlı ilk albümlerini yayınladı. Albüm, 26 hafta liste başı oldu. MFÖ, Eurovision Şarkı Yarışması'nda iki kez Türkiye'yi temsil etmiştir. Grup, 1985'te Diday Diday ile 14. , 1988'de Sufi ile 15. olmuştur.

MFÖ'nün birçok bestesinde katkısının bulunması dışında "Olmuyor Olamıyor", "Sevdim Bir Kere", "Bir Ordayım Bir Burada", "İstedim", "Para Gelince Aşka" gibi şarkıları tek başına besteledi. "Ele Güne Karşı", "Nerdeyiz", "Neye Niyet Neye Kısmet", "Uç Oldum" gibi şarkıları da Mazhar Alanson ile besteledi.

Hala MFÖ ile birlikte olup, konserlerine devam etmektedir.

7 Mayıs 1999'da Aziz Fuat Güner adlı ilk solo albümünü yayınladı. Albümde Erdal Kızılçay, Fikret Kızılok, Atilla Özdemiroğlu gibi ünlü isimlerin besteleri, Nilüfer ile bir düet ve tabii ki Fuat Güner'in besteleri bulunuyordu. "Yağmur Ol Da Gel" şarkısına klip çeken Güner'in albümü çok başarılı olmadı. Fuat Güner bunu "Aylarca didinip çalıştıktan sonra kendi adıma bir albüm yaptım. Bir reklamcı arkadaşım, üç adlı ismin ilginç olacağını söyleyince onun aklına uyup kapağa Aziz Fuat Güner yazdırdım. Üstünde uzaktan çekilmiş silüet gibi bir fotoğrafım var o kadar. Müzikseverler bunun bana ait olduğunu anlayamadı. Herkes Aziz adlı yeni bir şarkıcı çıkmış piyasaya sandı. Bu yüzden ulaşması gereken yerlere gitmedi, karambole gitti." olarak yorumladı. Solo albümün dışında Demir Demirkan ile "Aşk Var Ya" ve Riskk ile "Ah O Geceler" şarkılarında düet yaptı.

1990 tarihli Ajda Pekkan albümü Ajda 90'a "Bana Dönme Bir Daha" bestesini verdi. Sezen Aksu'nun 1991 tarihli Gülümse albümünde "Seni Kimler Aldı" şarkısını düzenledi ve şarkıda gitar çaldı. Mazhar Alanson'un solo albümüne de vokal desteğinde bulundu. Sertab Erener'in "Mi Acaba?" şarkısının besteledi. Deniz Arcak'ın 2003 tarihli "Kıpır Kıpır" albümünü düzenledi ve "Kıpır Kıpır", "Dünya Aynı Dünya", "Rüzgarın Lafı Yok", "Ah Şu Cevapsız Sorular" şarkılarının yazımınd yer aldı, geri vokal ve gitar katkısında bulundu. Cengiz Teoman'ın "Şehr-i İstanbul" albümünde iki şarkıda gitar çaldı. Kenan Vural ve Ari Barokas'ın kurduğu "Serüven" grubunun tek albümünün süpervizörlüğünü yaptı. Ayşen'in "Bitmiş Artık" şarkısını besteledi.

Çocukluk yıllarından beri arkadaş olan Kızılok ve Güner, Kaygısızlar'ın ilk dönemlerinde bir ara beraber çalıştıktan sonra beraber müzik çalışmaları yapmamışlardı. 1993'te Fuat Güner Kızılok'un Yana Yana albümünde gitar çaldı. Beraber besteler yapan ikilinin eseri "Sakın Gelme" MFÖ'nün M.V.A.B. albümünde yer aldı. Diğer besteler "Gel", "Kendime Bir Mektup Yazdım", "Senin Adın Yok Olsun" ve "Yaşım 17" ise Aziz Fuat Güner albümünde yer aldı. Ölümünden sonra son bestesi olan "Aşk Var Ya" şarkısını Demir Demirkan ile söyledi.

Sanatçı, söz yazarı Aysel Gürel'in son yıllarında onunla beraber çalıştı. Beraber yaptıkları Vurgun Yedim, Silmez Gibisin'i MFÖ olarak söylediler. Mor Perdeler şarkısını Abidin, Yolun Başı şarkısını Sertab Erener, Bir Türkü şarkısını Yonca Lodi söyledi. Aysel Gürel ölümünden önce 150 şiirini Fuat Güner'e bestelemesi için bıraktı

Fuat Güner, 1998'de Erdal Kızılçay ve Dağhan Baydur ile "Beatles Alaturka" adlı projeye başladı. Müzisyenler bu projeyle Liverpool Beatles ’99 festivaline katıldılar. 2001 yılında isimlerinin baş harflerini oluşturan DEF adını koydukları grupla Beatles Alaturka adlı bir albüm yayınladılar. Grup, Kraliçe II. Elizabeth'in Altın Jubile konserinde yer aldı.

Bir televizyon programında Sezen Aksu'nun "Şinanay" bestecisinin aslında Fuat Güner olduğu söylenince, Güner bu iddiayı kabul etti. Sezen Aksu telefonla bağlanarak bu iddiayı reddetse de Fuat Güner, MESAM'ın ona 6 ay boyunca para ödediğini belirtti. MESAM kayıtlarına göre de ilk önce bestecinin Fuat Güner gözüktüğünü sonra Onno Tunç olarak düzeltildiğini söyledi. Avukatların dava açmasından sonra açıklama yapan MESAM bu isim değişikliğinden sonra Fuat Güner'e konunun sorulmasından sonra Fuat Güner'in sahiplikten çekildiğini ve kayıtlardan silindiği açıklandı. Fuat Güner açıklamayacağı bir neden yüzünden şarkıdan feragat edip, telif haklarından kazandığı parayı iade ettiğini açıkladı.

TELEVİZYON VE RADYO ÇALIŞMALARI

Bir süre TRT'de "Koltuk Sevdası" adlı dizide oynadı. 2007'de bir yarışma programı Şarkı Söylemek Lazım'da juri üyeliği yaptı. Yine aynı yıl TRT için "Fuat Güner ile Kuşaktan Kuşağa" adlı bir program yaptı. Bazı reklamlarda da rol aldı. TRT-FM'de "Fuat Güner'le Müzik Ömür Boyu" adlı bir radyo programı yapmaktadır.

FUAT GÜNER HOBİLERİ

En önemli hobisi model uçaktır. Trafik kazası geçirdiği zamanlarda, oğlu ile birlikte model uçaklar merak saldı ve daha sonra yarışmalara da katıldı. Diğer hobileri arasında yelken yarışları, yüzme, koleksiyonculuk ve fotoğrafçılıktır.

ALBÜMLERİ

Aziz Fuat Güner? (1999)

Dinleyene Aşk Olsun (2010)

Katkıda bulunduğu albümler

Dünya Benim (2001) - Demir Demirkan (Aşk Var Ya)

Sihirbaz (2009) - Burcu Güneş (Ateş Ve Suyun Aşkı)

Göğe Selam (2011) - Kurtalan Ekspres (Can Bedenden Çıkmayınca)

Diğer grup çalışmaları

Kaygısızlar

Mazhar-Fuat

Türküz Türkü Çağırırız (1973)

İpucu Beşlisi

Heyecanlı / Hop Otur Hop Kalk (1976)

DEF

Beatles Alaturka (2001)

FİLMOGRAFİSİ

Film müzikleri

Arkadaşım Şeytan (1988) - Sinema filmi

Robert'in Filmi (1990) - Sinema filmi

Aşk Ölümen Soğuktur (1994) - Sinema filmi

Ölümsüz Karanfiller (1995) - Sinema filmi

Koltuk Sevdası (2001) - TV dizisi

Çekirdek Aile (2002) - TV dizisi

Oyuncu

Arkadaşım Şeytan (1988) - Sinema filmi

Koltuk Sevdası (2001) - TV dizisi

Tehlikeyle Flört (2015) - Sinema filmi