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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807’si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi

Oktay şöyle konuştu:

Depremden etkilenen illerimizde toplam 108 bin 155 konteyner kurumu planlanmıştır. Şu ana kadar 25 bin konteyner kurulumu tamamlanmıştır. Çadırkent ve konteyner kentlerdeki çadır ikametgah olarak belirlenmiş ve tescil edilmiştir. YSK'nın belirlediği takvim çerçevesinde burada her bir vatandaşımızın anayasal hakkını kullanmasını arzu ediyoruz. Depremzede vatandaşlarımızın oy kullanmak için başka bir yere ikametlerini aldıklarında herhangi bir hak kaybı olmayacaktır. Herhangi bir tereddüte gerek yok. Çok rahatlıkla bulundukları yere ikametgahlarını alabilirler. Şu ana kadar 345 bin 97 vatandaşımız ikamet değişikliği yapmıştır. Afet bölgesi dışında çadır, konteyner yine Gençlik Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı tesislerine barınma hizmeti sunmaktayız. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren ısıtıcı, battaniye gibi lojistik ihtiyaçları dağıtımına devam ediyor. Günde 2,5 milyon kişiye üç öğün sıcak yemek verilmektedir. Ramazan hazırlıklarımız da devam etmektedir. Her türlü sabah, öğle ve iftar aynı şekilde sahur hazırlıkları yapılmıştır. Bununla ilgili gerekli ihtiyaçlar, hazırlıklar yapılmıştır.

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