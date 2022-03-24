Fulya Zenginer: Zaman ne çabuk geçiyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fulya Zenginer: Zaman ne çabuk geçiyor!

Anne olmak için gün sayan Fulya Zenginer, hamileliğinde 30. haftaya girdi. 'Milan' adını verdiği bebeğinin kıyafetlerini dolaba yerleştirdiği anları paylaşan ünlü oyuncu, "Zaman ne çabuk geçiyor... Başlangıçta korktuğum, şu an hayatımın en keyfini çıkardığım dönemi hamilelik..." dedi

HABERTURK.COM
  • Ünlü oyuncu Fulya Zenginer: Zaman ne çabuk geçiyor! - Magazin Haberleri

    'Doktorlar' dizisinde canlandırdığı 'Hande' karakteriyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer (32), 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturdu. Evren ile mutlu birlikteliğini sürdüren Zenginer, annelik heyecanı yaşıyor.
  • Ünlü oyuncu Fulya Zenginer: Zaman ne çabuk geçiyor! - Magazin Haberleri

    GERİ SAYIM BAŞLADI

    Bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan ikili, geri sayıma başladı. Heyecanı gün geçtikçe artan Zenginer, hamileliğinde 30. haftaya girdi. Daha önce çocuğuna 'Milan' adını vereceğini açıklayan ünlü oyuncu, kamera karşısına geçti.
  • Ünlü oyuncu Fulya Zenginer: Zaman ne çabuk geçiyor! - Magazin Haberleri

    "ZAMAN NE ÇABUK GEÇİYOR!"

    Büyüyen karnını gözler önüne seren Fulya Zenginer, bebeğinin kıyafetlerini dolaba yerleştirdiği anları paylaştı. Zenginer, yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Zaman ne çabuk geçiyor... Varlığını öğrenmemiz daha dün gibi ve şimdi dolap yerleştirmeye başladım Başlangıçta korktuğum, şu an hayatımın en keyfini çıkardığım dönemi hamilelik... 30+3..." notuyla yayınladı. Ünlü oyuncunun gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.
  • Ünlü oyuncu Fulya Zenginer: Zaman ne çabuk geçiyor! - Magazin Haberleri

    "SON GÜNLER..."

    Oyuncu, geçtiğimiz ay bu fotoğrafı, "Son günler..." notuyla Instagram'dan yayınlamıştı.
  • Ünlü oyuncu Fulya Zenginer: Zaman ne çabuk geçiyor! - Magazin Haberleri

    "AY BEN GÜLERİM!"

    Hamileliğinin 24. haftasında da eşiyle birlikte poz veren Zenginer, o kareleri, "Ay ama ben gülerim!" ifadeleriyle paylaşmıştı. Bir hayli keyifli oldukları görülen çiftin gönderileri oldukça ilgi görmüştü.
  • Ünlü oyuncu Fulya Zenginer: Zaman ne çabuk geçiyor! - Magazin Haberleri

    MILANO'DA EVLİLİK TEKLİFİ

    Fulya Zenginer, Kuntay Tarık Evren ile beraber çıktıkları Milano gezisinde evlilik teklifi almıştı. Zenginer, 1,5 yıldır devam eden ilişkisini 2019'da nikah masasına taşımıştı.
  • Ünlü oyuncu Fulya Zenginer: Zaman ne çabuk geçiyor! - Magazin Haberleri

    "AİLENİN YENİ ÜYESİ YÜKLENİYOR"

    Anne olacağını duyuran Zenginer, daha önce bebeğinin ultrason fotoğraflarını şu sözlerle paylaşmıştı:

    "Ailenin yeni üyesi yükleniyor... Uzun zamandır fotoğraflarımda tek başıma değildim ve bunu sizinle paylaşmak için kendisinin biraz daha büyümesini bekliyordum. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım, içimde kalbinin attığını öğrendiğimden beri hayat çok beklenmedik ve çok güzel."
  • Ünlü oyuncu Fulya Zenginer: Zaman ne çabuk geçiyor! - Magazin Haberleri

    Fulya Zenginer
  • Ünlü oyuncu Fulya Zenginer: Zaman ne çabuk geçiyor! - Magazin Haberleri

    Fulya Zenginer ile Kuntay Tarık Evren
  • Ünlü oyuncu Fulya Zenginer: Zaman ne çabuk geçiyor! - Magazin Haberleri

    Fulya Zenginer
  • Ünlü oyuncu Fulya Zenginer: Zaman ne çabuk geçiyor! - Magazin Haberleri

    Fulya Zenginer

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.