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Furkan Kızılay'dan yeni tekli 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Yeni akustik teklisi 'Beklemem Ondan' şarkısını dinleyici ile buluşturan şarkıcı Furkan Kızılay, bir taraftan önümüzdeki günlerde yapacağı sahne çalışmalarına hazırlanıyor.

Kızılay'ın, söz ve müziğini Müzisyen Can Doe'nin yaptığı, "Beklemem Ondan" akustik teklisinde mutlu tınıların yanı sıra akustik-pop sound'u ele alınıyor. Uzak mesafe ilişkilerini konu alan "Beklemem Ondan" şarkısı, sanatçının müzikal performansının öne çıktığı akustik müzik videosu ile birlikte dinleyicileri ile buluştu.