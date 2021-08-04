Furkan Kızılay: Elimizden geldiğince destek olacağız

"Elimizden geldiğince destek olacağız" 0:00 / 0:00

İHA / HABERTURK.COM

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, çalışmalara bir destek de ünlü oyuncu Furkan Kızılay ve arkadaşlarından geldi.

Uzun yıllar 'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Havuç' karakterine hayat veren Furkan Kızılay, arkadaşları ile birlikte yangın bölgesine gelerek, çalışmalara destek verdi.

Furkan Kızılay

FURKAN KIZILAY: ELİMİZDEN GELDİĞİNDE DESTEK OLACAĞIZ

Üç gün önce bölgede tatil yaptıktan sonra İstanbul’a döndüğünü, yangını duyar duymaz bölgeye destek olmak için tekrar geldiğini ifade eden Kızılay, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Ünlü oyuncu, "Esas işi burada yangınla mücadele ekipleri yapıyor. Biz onlara burada destek oluyoruz. Elimizden geldiği kadar onların verdiği direktifler neticesinde onlara yardımcı olmaya çalışacağız gün boyunca. İki, üç gün buradayız. Elimizden geldiğince destek olacağız." dedi.

ÜNLÜ İSİMLER SEFERBER OLDU

Öte yandan Türkiye'de devam eden orman yangınları 8'inci gününde. 39 ilde 174 yangın çıkarken, 161'i söndürüldü. Magazin dünyasının bazı ünlü isimleri, gönüllü olarak söndürme çalışmalarına destek verirken bazıları ise topladığı yardımları yangından etkilenen bölgelere ulaştırmak için seferber oldu.

İbrahim Çelikkol

Oyuncu İbrahim Çelikkol, dün Ören'deki termik santrale doğru ilerleyen yangına müdahale edenler arasında yer aldı.

Şahan Gökbakar

Marmaris'te yazlığı bulunan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, yaptığı canlı yayınlarla yangın söndürme helikopterlerinin alevlerin yükseldiği noktaya gelmesini sağladı.

Gülben Ergen

Gülben Ergen, dün Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte yardım için seferber oldu. Mağdur ailelerle bir araya gelen Ergen, "Ziyarete geldik, şimdi olay yerine bakacağız." dedi.

Demet Akalın

Yangından etkilenen bölgelere 20-25 bin TL'lik yardım göndereceğini açıklayan Demet Akalın, Instagram'dan yayınladığı videoda gözyaşlarına hakim olamadı. Şarkıcı, gönderisinde, "Soğuk su depolu kamyon bulmaya çalışıyorum. Birkaç yere telefon açtım ama... Sağ olsun Emrullah'la ben de 20-25 bin TL'lik malzeme alıyoruz. Köpek maması, yanmaz ayakkabı, pil birkaç bir şey daha... Yarın kamyonumuz Bodrum'a yola çıkacak..." ifadelerine yer verdi.

Haluk Levent ile Gamze Özçelik

Manavgat'a yardım götüren Haluk Levent, Gamze Özçelik ile bir araya geldi. Levent, "Her taraf yanmış, her yer yanmış... Ekiplerle birlikte bu yaraları nasıl sararız, ne tür kampanyalar başlatırız diye buradayız. Umuda Koşanlar Derneği'nden sevgili Gamze Özçelik de burada. Birlikte bakıyoruz." şeklinde konuştu.