Oyuncu Furkan Kızılay, geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Kız arkadaşıyla birlikte tura çıkan Furkan Kızılay, farklı bir sektörde ve yurt dışında yeni bir iş deneyimi yaşayacağını belirtti.
Kız arkadaşının görüntülenmek istememesi üzerine tek başına poz veren genç oyuncu, uzun süre mağazaları ve reyonları dolaşarak yeni sezon alışverişi yaptı.
Alışveriş sonrası bir restorana giriş yaparak yorgunluk kahvelerini yudumlayan Furkan Kızılay ve kız arkadaşı, araçlarıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.
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