Futbolcu Ollie Watkins iki çocuğunun annesine evlenme teklif etti

İngiltere milli takımının oyuncusu, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda finale yaşanılan yenilgi sonrası yaşadığı kalp kırıklığının ardından mutluluğu sevgilisiyle yakaladı.

İtalya'daki Como Gölü'nde sevgilisine evlenme teklif eden Ollie Watkins, sosyal medya paylaşımında; "Nişanlımla Como Gölü'nde özel bir gece. Ah çooook mutluyum" diye yazdı.

Sosyal medya fotoğraflarında her ikisi de beyazlar içinde olan ikilinin klasik bir evlenme teklifi pozu verdikleri görüldü. Ollie Watkins, evlenme teklifinde bulunurken Ellie Alderson'un önünde diz çöktü.