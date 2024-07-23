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        Haberler Dünyadan Futbolcu Ollie Watkins iki çocuğunun annesine evlenme teklif etti - Magazin haberleri

        Futbolcu Ollie Watkins iki çocuğunun annesine evlenme teklif etti

        Aston Villa'nın yıldız oyuncusu Ollie Watkins, 2018'den bu yana birlikte olduğu, iki çocuğunun annesi Ellie Alderson ile evlilik yolunda ilk adımı attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 10:32 Güncelleme: 23.07.2024 - 10:33
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        Aston Villa'da forma giyen İngiliz futbol yıldızı Ollie Watkins, kız arkadaşı Ellie Alderson'a İtalya'da evlenme teklif etti.

        28 yaşındaki forvet, aynı yaştaki Ellie Alderson ile nişanlandı.

        2018'den bu yana 28 yaşındaki iç mimar Ellie Alderson'la birlikte olan Watkins, sosyal medyada evlenmek üzere ilk adımı attıklarını açıkladı.

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        İngiltere milli takımının oyuncusu, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda finale yaşanılan yenilgi sonrası yaşadığı kalp kırıklığının ardından mutluluğu sevgilisiyle yakaladı.

        İtalya'daki Como Gölü'nde sevgilisine evlenme teklif eden Ollie Watkins, sosyal medya paylaşımında; "Nişanlımla Como Gölü'nde özel bir gece. Ah çooook mutluyum" diye yazdı.

        Sosyal medya fotoğraflarında her ikisi de beyazlar içinde olan ikilinin klasik bir evlenme teklifi pozu verdikleri görüldü. Ollie Watkins, evlenme teklifinde bulunurken Ellie Alderson'un önünde diz çöktü.

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        2018'den bu yana birlikte olan çiftin ilk çocuğu Amara, Eylül 2021'de; ikinci oğulları Marley ise geçen yıl dünyaya geldi.

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        Birmingham'da yaşayan çiftin gösterişli bir düğün töreniyle evlenmeleri bekleniyor.

        #Ellie Alderson
        #Ollie Watkins
        #futbolcu
        #Evlenme teklifi
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