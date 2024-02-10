Galatasaray: 2 - Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir'i ağırladı. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazandı.

Sarı-kırmızılılarda goller 25. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 31. dakikada Dries Mertens'ten geldi.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Başakşehir ise evinde Kayserispor'u ağırlayacak.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray ligdeki puanını 66'ya yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Başakşehir ise 33 puanda kaldı.

Galatasaray ile karşılaşan Başakşehir'in, maçta bulduğu bir gol iptal edildi.

Kerem Aktürkoğlu, ilk yarının son anlarında sakatlandı. Yıldız futbolcu, ikinci yarıda sahaya çıkmadı. Galatasaray'da sakatlanan Kerem yerine Wilfried Zaha oyuna dahil oldu.

VAR'la görüşen hakem Cihan Aydın, pozisyon başlangıcında Deniz Türüç'ün ofsaytta olduğunu işaret ederek golü iptal etti.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 13 müsabakada mağlup olmadı. Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, ayrıca ligde son 6 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

Galatasaray'da Kerem'in ardından Victor Nelsson da sakatlandı. Nelsson yerine 59. dakikada Tete oyuna dahil oldu.

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 30 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 29 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 28 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

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EVİNDE BU SEZON 13'TE 13 YAPTI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 13. maçtan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Galatasaray'ın başında evindeki son 16 Süper Lig müsabakasını kazanan teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla iç sahada üst üste en çok galibiyet yaşayan Türk teknik adam ünvanını elde etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada Galatasaray öne geçti. Muslera'nın uzun gönderdiği top savunmadaki Ba'dan sekti. Pozisyonu takip eden Barış Alper Yılmaz, ceza sahasında Lucas Lima ile girdiği ikili mücadelede topu aldı. Altıpas önünde sırtı kaleye dönük kalan Barış Alper, sağından dönerek düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

31. dakikada sarı-kırmızılılar farkı ikiye çıkardı. Başakşehir savunmasının çıkarken kaybettiği topu alan Barış Alper, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kalabalık savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlak, yakınlardaki Mertens'in önünde kaldı. Belçikalı yıldızın şutunda kaleci Volkan ayaklarıyla topu uzaklaştırdı. Dönen topu ceza sahası ön çizgisi üzerinde sol çaprazda yeniden alan Mertens'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

37. dakikada ev sahibi ekip net bir gol şansından yararlanamadı. Kerem Aktürkoğlu, sağ kanatta Dubois'dan kaptığı topla hızla ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun yerden pasında top ceza sahası içi sol çaprazdaki Barış Alper'e geldi. Barış, açısı daha uygun olan Mertens'i gördü. Belçikalı futbolcunun uygun durumda altıpas gerisinden çıkardığı sert şutta kaleci Volkan Babacan son anda müdahale ederek önemli bir tehlikeyi savuşturdu.

41. dakikada Emirhan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Kemen sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun vuruşunda top zamanında kalesinden çıkarak açıyı daraltan Muslera'dan kornere çıktı.

Mücadelenin devre arasına sarı-kırmızılı takım 2-0 önde girdi.

53. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Zaha, sert bir şut çıkardı. Kaleci Volkan, sağına yatarak topun sahibi oldu.

61. dakikada rakip kalede baskı kuran Galatasaray'da ceza sahası yayı içinde topu alan Icardi, seri çalımlarla ilerledi. Açısını kaybeden Arjantinli futbolcunun ayağından açılan topu Mertens gerideki Barış Alper'e bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Volkan'dan seken top kaleye yöneldi. Son anda yetişen savunma, çizgi üzerinde meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

66. dakikada Başakşehir'in golü Video Yardımcı Hakem (VAR) ile iptal edildi. Figueiredo'nun soldan ortasında Kemen'in arka direkte kafayla vurduğu top Kaan Ayhan'a çarparak ağlara gitti. Hakem Cihan Aydın gol kararı verirken, pozisyon VAR'da incelendi. Öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

90+8. dakikada sağdan ceza sahasına giren Barış Alper, pasını uygun durumdaki Vinicius'a aktardı. Bu oyuncunun plase vuruşunda top yandan auta çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.