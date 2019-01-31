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Transferin son gününde bu transferin de olumlu ya da olumsuz resmen sonuçlanması bekleniyor. Galatasaray ile 2020 yazına kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon 14 maçta 639 dakika süre aldı ve 5 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.