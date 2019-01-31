Devre arası transfer döneminde kadrosunu Marcao, Emre Taşdemir ve Semih Kaya ile güçlendiren ve Kasımpaşa'nın Senegalli yıldızı Mbaye Diagne ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildiren Galatasaray durmuyor; 2 isim daha açıklanacak... İşte son gelişmeler...
DİAGNE AÇIKLANACAK
Galatasaray, Kasımpaşa'dan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi. İlk fotoğraf dün gece yayınlanırken; Diagne'nin maliyeti bugün KAP'a bildirilecek. Senegalli yıldız ile resmi sözleşme imzalanacak.
MITROGLOU İSTANBUL'DA!
Galatasaray, hücum hattı için kadrosuna kattığı Kasımpaşalı Mbaye Diagne’den sonra Fransa’nın Olimpik Marsilya takımında forma giyen Kostas Mitroglou ile de anlaştı. Yunan golcü sabaha karşı Atatürk Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı.
Galatasaray, Marsilya'dan Kostas Mitroglou'nu 1,5 yıllığına kiraladı! Gün içinde 30 yaşındaki futbolcu için Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklama yapılacak.
Mitroglou'nun maaşının da Galatasaray tarafından ödeneceği kaydedildi.
LUYINDAMA BİTTİ, MAICON BEKLENİYOR
Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Galatasaray, Standard Liege'in 25 yaşındaki stoperi Christian Luyindama'nın transferi konusunda Belçika kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağladı!
Japonya'dan 6 milyon Euro'luk bonservis bedeli teklifi gelen Maicon'la yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Luyindama için son günü bekliyor!
Maicon'un kararını sabah saatlerinde Galatasaray'a ileteceği ve Brezilyalı futbolcunun ayrılmaya karar vermesi durumunda Luyindama transferinin açıklanacağı öğrenildi.
SERDAR AZİZ'DEN 2,3 MİLYON EURO GELİR!
Galatasaray Kulübü, savunma oyuncusu Serdar Aziz ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini KAP'a açıklamıştı. Milli futbolcunun Galatasaray'a 2,3 milyon Euro fesih bedeli ödeyeceği belirtilirken hesapta olmayan bir piyango ortaya çıktı!
Serdar Aziz'in Galatasaray'dan alacağı olmadığına dair kağıt imzaladığı öğrenilirken sarı-kırmızılılara ödeyeceği 2,3 milyon Euro'nun da bonservis geliri olarak yansıyacağı bildirildi.
UEFA ile yaptığı anlaşma sonucunda oyuncu satmadan alamayacak olan Galatasaray'ın böylece gelecek 2,3 milyon Euro ile transferde elinin daha da rahatladığı kaydedildi.
YUNUS'TA PÜRÜZ ÇIKTI!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Boluspor'u 4-1 yendiği maçta hat-trick yapıp yıldızlaşan Yunus Akgün, Belçika ekibi Anderlecht'e transfer oluyordu ancak bu konuda pürüz çıktı.
Genç yeteneği uzun süredir takip eden ve 2 hafta önce nabız yoklamaya başlayan Belçika temsilcisi, Galatasaray'a 3.5 milyon Euro ve sonraki satıştan pay teklif ederken yönetim de bu öneriyi kabul etti.
Transfer görüşmelerinde Yunus'un menajerinin Belçika temsilcisinden komisyon istediği, Anderlecht'in ise bu ücreti ödemeye yanaşmadığı öğrenildi!
Transferin son gününde bu transferin de olumlu ya da olumsuz resmen sonuçlanması bekleniyor. Galatasaray ile 2020 yazına kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon 14 maçta 639 dakika süre aldı ve 5 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.
EMRE MOR, TERİM'E HABER YOLLADI!
Büyük umutlarla Borussia Dortmund'a transfer olan, Alman ekibinden Celta Vigo'nun yolunu tutan ancak burada da tutunamayan Emre Mor, Galatasaray'ın gündeminde!
İlk kez Fatih Terim döneminde milli formayı sırtına geçiren ve Celta Vigo'nun satış listesine koyduğu Emre Mor'un İmparator'a haber yolladığı ve Galatasaray'a gelmek istediğini söylediği öğrenildi!
Galatasaray'ın Terim'den gelecek rapora göre milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacağı öne sürüldü.
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