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İşte Galatasaray'da son dakika gelişmeleri - Mostafa Fransa yolcusu...

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Mısır basını Galatasaray'ın forveti Mostafa Mohamed'in kariyerine Fransa'da devam etmek istediğini öne sürdü. Öte yandan sarı-kırmızılılarda Roberto Mancini ismi gündeme gelirken, başkan adayı Dursun Özbek de Fatih Terim ile ilgili açıklama yaptı. İşte Galatasaray'daki son dakika gelişmeleri

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  • 01
    Galatasaray'da son dakika gelişmeleri - Mostafa Fransa yolcusu

    Mısırlı santrfor Mostafa Mohamed'in yeni adresinin Fransa olacağı öne sürüldü.
  • 02
    Galatasaray'da son dakika gelişmeleri - Mostafa Fransa yolcusu

    Mısır basınına yansıyan iddialara göre; Zamalek'in geri dönmesi için nabız yokladığı Galatasaray'ın forveti, eski takımından gelen teklifi geri çevirirken, kariyerine Fransa'da devam etmek istediğini aktardı.
  • 03
    Galatasaray'da son dakika gelişmeleri - Mostafa Fransa yolcusu

    Söz konusu haberlerde geride kalan sezonun uzun bir bölümünü yedek kulübesinde geçiren Mostafa Mohamed'in, Lille ve Lyon'un gündeminde olduğu ve 24 yaşındaki oyuncunun yeni bir heyecan yaşamak adına Fransa'dan gelmesi muhtemel tekliflere olumlu yaklaştığı vurgulandı.
  • 04
    Galatasaray'da son dakika gelişmeleri - Mostafa Fransa yolcusu

    Mostafa Mohamed, Galatasaray forması altında geçen sezon 16'sı ilk 11'de olmak üzere 41 resmi karşılaşmada sahaya çıkarken, 8 gol ve 5 asistlik hücum performansı sergiledi.
  • 05
    Galatasaray'da son dakika gelişmeleri - Mostafa Fransa yolcusu

    MANCİNİ HAMLESİ

    Galatasaray'da iki başkan adayı da Sportif AŞ'de görev vereceği isimlere güveniyor. Dursun Özbek'in kozu Erden Timur olurken, Eşref Hamamcıoğlu adına düğmeye Adnan Öztürk bastı. 
  • 06
    Galatasaray'da son dakika gelişmeleri - Mostafa Fransa yolcusu

    Eski başkan Ünal Aysal'ın desteğini alan Öztürk, Aysal vasıtasıyla Mancini ile de iletişime geçti.
  • 07
    Galatasaray'da son dakika gelişmeleri - Mostafa Fransa yolcusu

    ÖZBEK'TEN FATİH TERİM AÇIKLAMASI

    Galatasaray'da seçime kısa bir süre kala adaylardan Dursun Özbek, düzenlediği lansman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
  • 08
    Galatasaray'da son dakika gelişmeleri - Mostafa Fransa yolcusu

    Başkan adayı Özbek, "Fatih hocanın seçim arifesinde gündeme gelmesi hoş bir şey değil. Biz, Galatasaray için en iyisini yapacağız. Yetkiyi alırsak taraftarımız bize inansın. Herkesin gıptayla bakacağı bir takım yaratacağız." şeklinde konuştu.
  • 09
    Galatasaray'da son dakika gelişmeleri - Mostafa Fransa yolcusu

    SERİ VE HALİL HABER BEKLİYOR

    Sarı-Kırmızılı formayı daha önce terletmiş olan Jean Michael Seri’nin kulübü Fulham ile olan sözleşmesi sona erdi. İngilizlerin kadrosunda düşünmediği 31 yaşındaki orta sahanın bonservisi elinde bulunuyor.
  • 10
    Galatasaray'da son dakika gelişmeleri - Mostafa Fransa yolcusu

    Türkiye’den farklı kulüplerin de ilgisini çeken Fildişili oyuncunun gönlünde Galatasaray olduğu ve seçilecek yeni yönetimden haber beklediği ifade edildi. 
  • 11
    Galatasaray'da son dakika gelişmeleri - Mostafa Fransa yolcusu

    Cimbom’da gelecek sezon forma giymesi beklenen bir diğer isim ise Halil Akbunar… 
  • 12
    Galatasaray'da son dakika gelişmeleri - Mostafa Fransa yolcusu

    Farklı kulüplerin kendisiyle ilgilendiğini de duyan Halil’in ise ilk tercihinin Galatasaray olduğu ve seçimden sonra Sarı-Kırmızılılar’dan haber beklediği bildirildi.

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