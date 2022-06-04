Başkan adayı Özbek, "Fatih hocanın seçim arifesinde gündeme gelmesi hoş bir şey değil. Biz, Galatasaray için en iyisini yapacağız. Yetkiyi alırsak taraftarımız bize inansın. Herkesin gıptayla bakacağı bir takım yaratacağız." şeklinde konuştu.