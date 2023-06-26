Galatasaray'dan Luka Jovic hamlesi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'dan Luka Jovic hamlesi!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray transferde gaza bastı. Rotayı İtalya'ya çeviren sarı-kırmızlılar Fiorentina'da forma giyen Sırp golcü Luka Jovic'i listesine aldı. İşte detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Galatasaray'dan Luka Jovic hamlesi!

    Galatasaray, Mauro Icardi transferi için büyük çaba sarf ederken bir yandan alternatif planları için de hareket ediyor.
  • Galatasaray'dan Luka Jovic hamlesi!

    Sarı-kırmızlılar rotayı yeniden bir dünya yıldızına çevirdi.
  • Galatasaray'dan Luka Jovic hamlesi!

    AS'ın haberine göre, Galatasaray, Fiorentina'nın 25 yaşındaki futbolcusu Luka Jovic'i kadrosuna katmak istiyor.
  • Galatasaray'dan Luka Jovic hamlesi!

    Cimbom'un 25 yaşındaki Sırp forvet için İtalyan ekibine 8 milyon euro teklif ettiği belirtildi.
  • Galatasaray'dan Luka Jovic hamlesi!

    Sarı-kırmızılı yetkililerin, Fiorentina ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jovic'e de 3 milyon euro maaş teklif ettiği belirtildi.
  • Galatasaray'dan Luka Jovic hamlesi!

    Sarı-kırmızılı yetkililerin, Fiorentina ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jovic'e de 3 milyon euro maaş teklif ettiği belirtildi.
  • Galatasaray'dan Luka Jovic hamlesi!

    Kariyerindeki en büyük çıkışı Frankfurt forması altında yapan Jovic, 2019 yılında 63 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu.
  • Galatasaray'dan Luka Jovic hamlesi!

    Geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 50 maça çıkan Jovic, 13 gol attı ve 5 asist yaptı.
  • Galatasaray'dan Luka Jovic hamlesi!

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.