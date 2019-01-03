Galatasaray'dan Garry Rodrigues'le ilgili açıklama geldi. Sarı-Kırmızılılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada "Garry Rodrigues'in transferi konusunda Al Ittihad Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rodrigues için 10 milyon Euro civarında bonservis bekleniyor.

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