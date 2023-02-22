1.9 MİLYON EURO YILLIK ÜCRET

İlk haber İtalyan basınından geldi. Nicolo Schira adlı gazeteci, Sarı-Kırmızılılar'ın Zakharyan için Rus ekibi Dinamo Moskova ile 13 milyon euro bonservis bedeli ile anlaşmaya çok yakın olduğunu iddia etti.