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Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Zakharyan bilmecesi

Sarı-Kırmızılılar, 13 milyon euro karşılığında Dinamo Moskova ile anlaştı. 19 yaşındaki genç yetenek ise kararını açıkladı. İşte Galatasaray'daki son dakika gelişmeleri

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  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Zakharyan bilmecesi

    Transfer döneminin hızlı takımlarından G.Saray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Zakharyan bilmecesi

    Sarı-Kırmızılılar, Sassuolo'dan Kaan Ayhan, Roma'dan Zaniolo ve Hatayspor'dan Adekugbe'yi kadrosuna katarken yeni bir transfer için de gaza bastı. 

     
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Zakharyan bilmecesi

    Dinamo Moskova'nın yükselen yıldızı Zakharyan için girişimlere başlayan Galatasaray, Rus ekibinin 15 milyon euroluk bonservis inadını kırmak için masadaydı. Dün transferle ilgili sıcak gelişme yaşandı.

     
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Zakharyan bilmecesi

    1.9 MİLYON EURO YILLIK ÜCRET

    İlk haber İtalyan basınından geldi. Nicolo Schira adlı gazeteci, Sarı-Kırmızılılar'ın Zakharyan için Rus ekibi Dinamo Moskova ile 13 milyon euro bonservis bedeli ile anlaşmaya çok yakın olduğunu iddia etti. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Zakharyan bilmecesi

    Haberin detayında ise şu bilgiler yer aldı: "D.Moskova'nın anlaşmayı kabul etmesi halinde 19 yaşındaki orta saha ile 2027'ye kadar sözleşme imzalanacak. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Zakharyan bilmecesi

    Zakharyan G.Saray'dan yıllık 1.9 milyon euro kazanacak. Zakharyan ile Chelsea de yakından ilgileniyor."
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Zakharyan bilmecesi

    TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTEMİYOR

    Zakharyan ise Rus basınından Sport24'e konuştu. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Zakharyan bilmecesi

    19 yaşındaki genç oyuncu, "Kişisel sebeplerden ötürü kariyerime Galatasaray'da devam etmeyi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Zakharyan'ın babası Norayr Zakharyan da konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Zakharyan bilmecesi

    Baba Zakharyan, "Oğlumun, Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları doğru değil. Türkiye'ye gitmek istemiyor" şeklinde konuştu. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Zakharyan bilmecesi

    Sarı-Kırmızılı yönetimin, oyuncu ile bir görüşme daha yapması bekleniyor.

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