Ligde kötü gidişi durduramayan Galatasaray'da gözler devre arası transfer dönemine dikildi. Çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Cimbom için Fransa'dan flaş bir iddia geldi.

Daha önce Galatasaray'ın birçok transferini duyuran Fransız muhabir Manu Lonjon, sarı-kırmızılı takımın RB Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralama konusunda sona geldiğini öne sürdü. Kiralama süresinin 1.5 yıl olacağı belirtildi.

21 yaşındaki Uruguaylı sol bek, ülkesinde Danubio altyapısından yetişti. 2017'de buradan Arjantin devi River Plate'e transfer olan Saracchi, sadece 1 sezonda gösterdiği performansla Leipzig'in dikkatini çekti. Alman ekibi, 2018 yazında oyuncuyu 12 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplam 20 maça çıkan Uruguaylı oyuncu, bu sezon ise 7 kez Leipzig forması giydi.