Galatasaray ile Çaykur Rizespor 44. kez karşı karşıya gelecek

44.RANDEVU

Galatasaray ile Rizespor, Süper Lig’de bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 29 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan’ın 100 golüne, Rize ekibi 44 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Rize’de oynanan maçı Galatasaray 1-0’lık skorla kazandı.