Galatasaray'ın Leroy Sane teklifi ortaya çıktı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Leroy Sane için bir hamle daha yaptı. Alman basını, sarı-kırmızılıların, başarılı kanat oyuncusu için yaptığı son tekifi duyurdu.
Sezonu çifte kupayla kapatan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı.
Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu Leroy Sane'yi gündemine almıştı.
Alman kanat oyuncusuyla yakından ilgilenen Galatasaray için Alman basınından dikkat çeken bir iddia geldi.
Sky Sports'un haberine göre; Galatasaray, Alman futbolcuya yıllık 12 milyon Euro teklif etti ve 29 yaşındaki kanat oyuncusundan gelecek cevabı beklemeye geçti.
BARCELONA VE NAPOLİ DE PEŞİNDE
Leroy Sane ile Barcelona, Napoli ve Premier Lig'den birkaç takımın daha ilgilendiği de haberin detaylarında yer aldı.
Sane'nin bonservisinin elinde olması ise transferi cazip hale getiren en önemli faktör olarak vurgulanıyor.
Öte yandan Bayern Münih'in Sane ile sözleşme uzatma isteğinin olduğu da belirtiliyor.
Sane bu sezon Bayern ile çıktığı 45 maçta 13 gol atarken, 6 da asist yaparak 19 gole doğrudan katkıda bulundu.
2020'de Manchester City'den 50 milyon Euro'ya Bayern Münih'e transfer olan Sane, Bavyera ekibiyle 4 kez Almanya Bundesliga, 2 kez Almanya Süper Kupa ve 1 kez de FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.