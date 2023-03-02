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Galatasaray'ın yıldızı Icardi'de son dakika! Devreye girdiler

Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisi için PSG ile pazarlıklarını sürdürürken devreye İtalyanlar hariç başka bir takım daha girdi. Sarı-kırmızılılar ise elini çabuk tuttu

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  • Galatasaray'ın yıldızı Icardi'de son dakika! Devreye girdiler

    Güney Amerika basınında çıkan haberlere göre; Arjantinli santrafor Mauro Icardi'nin transferi iyice karıştı. 
  • Galatasaray'ın yıldızı Icardi'de son dakika! Devreye girdiler

    Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den sezon sonuna kadar kiraladığı oyuncu için AC Milan ve AS Roma'nın devrede olduğu biliniyor. 
  • Galatasaray'ın yıldızı Icardi'de son dakika! Devreye girdiler

    İtalyan ekipleri haricinde devreye bir başka takım daha girdi. Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, gözünü Arjantinli forvete çevirdi. 
  • Galatasaray'ın yıldızı Icardi'de son dakika! Devreye girdiler

    Al-Nassr, Mauro Icardi haricinde İspanyol Sergio Ramos, Luka Modric ve Sergio Busquets gibi futbolcular için de nabız yokluyor.
  • Galatasaray'ın yıldızı Icardi'de son dakika! Devreye girdiler

    GALATASARAY'I SEVİYOR AMA...

    Transferde Al-Nassr sesleri yükselirken, calciomercato'nun haberine göre; Mauro Icardi, sezon sonunda İtalya'ya dönecek. 
  • Galatasaray'ın yıldızı Icardi'de son dakika! Devreye girdiler

    Mauro Icardi için "Galatasaray'ı çok seviyor ama kariyerine yeniden Serie A'da devam etmek istediği bir sır değil. 
  • Galatasaray'ın yıldızı Icardi'de son dakika! Devreye girdiler

    Milan ve Roma kulüpleri devrede ama Milan daha avantajlı gözüküyor. Tam olarak Kırmızı-Siyahlı ekibin aradığı özelliklere sahip. 
  • Galatasaray'ın yıldızı Icardi'de son dakika! Devreye girdiler

    PSG ile sözleşmesi sürüyor ancak Fransız ekibi onu önümüzdeki sezon planlamasında düşünmüyor" ifadeleri kullanıldı.
  • Galatasaray'ın yıldızı Icardi'de son dakika! Devreye girdiler

    OLUMLU KOŞULLARA RAĞMEN

    Yine İtalya medyasındaki haberlere göre; Galatasaray uzun süredir PSG ile futbolcunun bonservisi konusunda görüşmelerini sürdürüyor. 
  • Galatasaray'ın yıldızı Icardi'de son dakika! Devreye girdiler

    Ancak Icardi'nin kafasındaki planlar çok farklı. Arjantinli'nin hem taraftar hem yönetim hem de takım arkadaşlarıyla arası çok iyi... 
  • Galatasaray'ın yıldızı Icardi'de son dakika! Devreye girdiler

    Bütün bu olumlu koşullara rağmen Mauro Icardi, kariyeriyle ilgili bir sonraki adımın Milan olabileceğini düşünüyor. 
  • Galatasaray'ın yıldızı Icardi'de son dakika! Devreye girdiler

    Yaz aylarındaki transfer döneminde Mauro Icardi konusunda büyük bir savaş çıkması bekleniyor.
  • Galatasaray'ın yıldızı Icardi'de son dakika! Devreye girdiler

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