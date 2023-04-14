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Galatasaray - Kayserispor: 6-0 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig lideri Galatasaray, şampiyonluk yürüyüşünü sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, 29. haftada ağırladığı Kayserispor'u 6-0'lık skorla mağlup ederek takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 9'a çıkardı. Galatasaray'da ikisi penaltıdan olmak üzere 3 gol atarak hat-trick yapan Icardı maça damga vururken, diğer goller ise Rashica, Kerem ve Zaniolo'dan geldi. Konuk Kayserispor, 45+10'da Hosseini'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Galatasaray - Kayserispor: 6-0 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM / Ajanslar

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda ağırladığı Kayserispor'a gol yağdırdı. Mücadeleden 6-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, liderliğini perçinledi.

Galatasaray'da 18, 42 (pen.) ve 45+11'de (pen.) fileleri havalandıran Mauro Icardi, galibiyette başrol oynadı. Arjantinli yıldız, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 12'ye yükseltti.

Sarı-kırmızılıların diğer gollerini ise 24'te Milot Rashica, 59'da Kerem Aktürkoğlu ve 71'de Nicolo Zaniolo kaydetti.

KAYSERİSPOR 10 KİŞİ KALDI

Konuk ekip Kayserispor, ilk yarının son anlarında 10 kişi kaldı. 45+10. dakikada Kayserispor ceza sahasında ayağını kontrolsüz şekilde kaldırarak Torreira'nın yüzüne müdahalede bulunan Hosseini, VAR incelemesi sonrası pozisyonu izleyen hakem Mustafa Kürşad Filiz tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Galatasaray bu pozisyoun ardından penaltı kazanırken, topun başına geçen Icardi farkı 4'e çıkaran golü kaydetti.

FARK 9'A ÇIKTI

Galatasaray aldığı bu galibiyetle puanını 56'ya çıkarırken, takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 9'a çıkardı. Sarı-kırmızılılar ayrıca, sahasında üst üste 10. lig galibiyetini aldı.

Ligde 3 maç sonra kaybeden Kayserispor ise 44 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Mertens'in ceza sahası dışından sol çaprazdan şutunda top yandan auta gitti.

18. dakikada Galatasaray öne geçti. Kayserispor'un çok adamla rakip yarı sahada baskı yaptığı anda hızlı çıkan sarı-kırmızılı ekipte Kerem'in pasıyla savunma arkasına sarkan Icardi, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Uygun durumda açısını düzelten Arjantinli yıldız, Kolovetsios'tan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı kaleci Bilal'in sağından ağlara gönderdi: 1-0.

24. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Icardi'nin pasıyla orta saha yayına yakın bölgede buluşan Rashica, uzun süre sürdüğü topla ceza sahasına girdi. Sağ çaprazda karşısına Kolovetsios'u alan Kosovalı oyuncu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Bilal'in sağından ağlarla buluşturdu: 2-0.

28. dakikada Mane'nin soldan kullandığı faulde altıpas üzerinde yükselen Hosseini'nin kafayla vurduğu top az farkla yandan dışarı gitti.

29. dakikada Mertens'in ceza sahası sol çaprazından plase vuruşunda, top uzak direğin yanından auta çıktı.

39. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ceza sahası sağ çaprazında Kerem Aktürkoğlu, Thiam'dan topu kurtarmak isterken yerde kaldı. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, Thiam'ın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

42. dakikada penaltıyı kullanan Icardi, meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt'ın sağından ağlara gönderdi: 3-0.

45+6. dakikada Kayserispor ceza sahası içindeki karambolde ikili mücadelede Hosseini'nin ayağı Torreira'nın yüzüne geldi. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, devam kararı verdi. Video Yardımcı Hakem Mustafa İlker Coşkun'un uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Filiz, 45+10. dakikada penaltı kararı verirken Hosseini'yi kırmızı kartla oyundan attı.

45+11. dakikada penaltıda bir kez daha topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı bu kez kaleci Bilal'in soluna vurdu. Ancak genç kaleci uzanarak topu engellemeyi başardı. Dönen meşin yuvarlağı önünde buluna Arjantinli oyuncu, ağları havalandırdı: 4-0.

49. dakikada Rashica’nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Icardi’nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.

59. dakikada ceza yayı önünden Kerem’in direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 5-0

71. dakikada Oliveria’nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Zaniolo’nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 6-0

78. dakikada sağ çaprazdan Dubois’in ortasında arka direkte Mata kale önündeki Gomis’e indirdi. Gomis’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal’de kaldı.

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