OSMAN ŞENHER: DIAGNELİ GALATASARAY HARİKA!

Son senelerde Avrupa Kupaları’nda bu kadar başarılı bir Türk takımını ilk defa görüyorum. Gerçekten dün gece Galatasaray bütün takım olarak savaştı, baskı yaptı, üst seviyede mücadele etti. Marsilya gibi iyi bir takıma dört tane gol atmak kolay değil. Ama futbol olarak iki takım da golü düşünerek oynadı.