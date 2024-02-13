Galatasaray, Sparta Prag maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, Sparta Prag ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5’e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla Sparta Prag maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Sarı Kırmızılılar, Sparta Prag'ı perşembe günü saat 20:45'te RAMS Park'ta ağırlayacak.