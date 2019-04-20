Game of Thrones 8. sezon 2. bölüm ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya devam ediyor. Dünyaca popüler dizilerin arasında yerini alan Game of Thrones 8. final sezonuyla izleyicisine veda etmeye hazırlanıyor.

GAME OF THRONES 8. SEZON 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

Game of Thrpne 8. sezon 2. bölümü 21 Nisan'da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak.

GAME OF THRONES 8. SEZON 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Game of Thrones 8. sezon 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Akgezenlere karşı ellerindeki ejderha camlarını işlemeye başlayan Jon Snow ve beraberindekiler, bir yandan savunma hattını oluşturmaya çalışırken, bir yandan ise içerde yaşanan sürtüşmeler ve karışıklıklarla başa çıkmaya çalışıyor. Kral Katili Jamie'nin de dahil olduğu müttefikler, kısıtlı bir zaman kalması dolayısıyla hazırlıklarına hız kazandırmıştır.

GAME OF THRONES 8. SEZON TÜM BÖLÜMLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Game of Thrones'un 8. sezon bölüm tarihleri ve süreleri şöyle olacak:

1. Bölümü 14 Nisan’da yayınlanacak ve 54 dakikadan oluşacak

2, Bölümü 21 Nisan’da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak

3. Bölümü 28 Nisan’da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak

4. Bölümü 5 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

5. Bölümü 12 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

6. Bölümü 19 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

GAME OF THRONES YENİ SEZON NASIL İZLENİR?

Dizinin ABD yayıncısı HBO ve yapım şirketi tarafından yapılan duyuruya göre dizi, ABD’de yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden Türkiye yayıncısı Digiturk, bölümü Türkçe altyazılı olarak yayınlayacak.