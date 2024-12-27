Gaspçıyı vatandaşlar yakaladı İstanbul'da caddede telefonla konuşarak yürüyen bir kadının telefonu, kendisini takip eden gaspçı tarafından çalındı. Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.12.2024 - 13:06 Güncelleme: 27.12.2024 - 13:06 facebook

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