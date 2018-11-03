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Gazdan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Siirt'te yurtta kalan öğrencilerin gazdan etkilenmesine ilişkin, "Kaynağını bölgede şu an araştırdığımız gaz kokusu nedeniyle 53 çocuğumuz etkilenmiş durumda. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Bir kilometrelik mesafede yaptığımız gaz ölçümünde herhangi bir gaz sızıntısına rastlamadık. Kesinlikle hiçbir terör saldırısı söz konusu değil." dedi

03.11.2018 - 01:17 | Güncelleme: AA

Kaymakam Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurtalan ilçesindeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yurdunda 53 öğrencinin gazdan etkilendiğini belirterek, hayati tehlikeleri bulunmayan öğrencilerin kısa bir süre içinde taburcu edileceklerini söyledi.

Olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığını dile getiren Aydın, "Kaynağını bölgede şu an araştırdığımız gaz kokusu nedeniyle 53 çocuğumuz etkilenmiş durumda. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Bir kilometrelik mesafede yaptığımız gaz ölçümünde herhangi bir gaz sızıntısına rastlamadık. Öğrencilerimizi sadece tedbiren hastanede tutuyoruz. En kısa sürede taburcu olacaklar. Herhangi bir problem bulunmamakta. Kesinlikle hiçbir terör saldırısı söz konusu değil." diye konuştu.

Bölgede çalışmaların devam ettiğini belirten Kaymakam Aydın, şunları kaydetti:

"Koku gözü acıtan bir koku ama ne tür bir koku olduğunu henüz tespit edemedik. AFAD Ekiplerimiz son teknoloji cihazlarla ölçüm yaptılar gerek biber gazı gerekse diğer tüm kimyasal gazları tespit edebiliyor. Çevrede herhangi bir gaz tespit edemedik. İlk geldiğinizde biber gazı kokusu gibiydi ama tespit etmiş değiliz. Ekiplerimiz şu an ortak çalışmalarını yürütüyor."

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada ise 44 öğrencinin Kurtalan Devlet hastanesinde, 7 öğrencinin Siirt Devlet Hastanesinde, 2 öğrencinin de Siirt’teki özel hastanelerde tedavilerinin devam ettiği belirtilerek, "Öğrencilerimizin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Tedbir amacı ile öğrenciler yurttan tahliye edilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

AFAD, UMKE ve güvenlik birimlerinin olayla ilgili araştırma ve incelemelerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Kız öğrenci yurduna gaz bombası atıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 36 dakika önce
    O çocukların ah ı sizi bitirecek inşaallah
  • Misafir 2 saat önce
    yuhhhhhhh Allah Teâla onları belasını versin inşallah
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