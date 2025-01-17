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        Haberler Gündem Gazeteci Yılmaz Özdil'den kalp krizi sonrası ilk paylaşım

        Gazeteci Yılmaz Özdil'den kalp krizi sonrası ilk paylaşım

        Gazeteci yazar Yılmaz Özdil, geçirdiği kalp krizi sonrasında sağlık durumu hakkında ilk paylaşımını yaptı. Damarlarına 5 stent takıldığını kaydeden Özdil, ihracı istenen teğmen Ebru Eroğlu'nu da andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 21:56 Güncelleme: 17.01.2025 - 21:56
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        Yılmaz Özdil: Hasarlı bir kalbim var
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        Kalp krizi geçiren gazeteci Yılmaz Özdil, sağlına kavuşmasının ardından sosyal medyadan ilk açıklamasını yaptı.

        Özdil, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        Kriz geçirmiş, beş stent takılmış, hasarlı bir kalbim var, bu kalp teğmen Ebru’ya feda olsun.

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        #yılmaz özdil
        #haberler
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