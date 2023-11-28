Gaziantep'te çocuk parkının yakılmasında 9 PKK şüphelisine gözaltı
GAZİANTEP'te, parktakiçocuk oyun aletlerinin yakılmasına ilişkin soruşturmada, terör örgütü PKK şüphelisi 9 şüpheli, gözaltına alındı.
GAZİANTEP'te, parktakiçocuk oyun aletlerinin yakılmasına ilişkin soruşturmada, terör örgütü PKK şüphelisi 9 şüpheli, gözaltına alındı.
Olay, pazar günü, Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Belkıs Millet Bahçesi içindeki çocuk parkında bulunan oyun alanında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine parka sevk edilen itfaiye ekipleri yangını, kontrol altına aldı. Çocuk oyun gruplarının zarar gördüğü yangınla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada, parkın PKK terör örgütü propagandası için yakıldığı belirlendi. Olaya karıştığı saptanan 9 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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