Gaziantep'te 3 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınır hattından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ülkeye yasa dışı yollardan geçen göçmenleri taşıyarak "Göçmen kaçakçılığı" suçunu işleyen Suriye uyruklu 2 şüpheli de gözaltına alınırken bu kişilere 40 bin lira para cezası uygulandı.

Göçmenlerin bulunduğu araca el konulurken yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

3 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.