Gaziantep'te 3 düzensiz göçmen yakalandı
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınır hattından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
Ülkeye yasa dışı yollardan geçen göçmenleri taşıyarak "Göçmen kaçakçılığı" suçunu işleyen Suriye uyruklu 2 şüpheli de gözaltına alınırken bu kişilere 40 bin lira para cezası uygulandı.
Göçmenlerin bulunduğu araca el konulurken yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
3 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.
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