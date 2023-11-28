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        Gaziantep'te 3 düzensiz göçmen yakalandı

        Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:47 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:52
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        Gaziantep'te 3 düzensiz göçmen yakalandı
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        Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınır hattından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Ülkeye yasa dışı yollardan geçen göçmenleri taşıyarak "Göçmen kaçakçılığı" suçunu işleyen Suriye uyruklu 2 şüpheli de gözaltına alınırken bu kişilere 40 bin lira para cezası uygulandı.

        Göçmenlerin bulunduğu araca el konulurken yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        3 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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