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        Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 28.11.2023 - 16:11
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        Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü.

        Isınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde oyuncular, dar alanda çift kale maç yaptı.

        Antrenmana tedavileri devam eden Ertuğrul Ersoy ve Ulaş Zengin dışında tüm futbolcular katıldı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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