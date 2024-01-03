Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep´te 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, depremde ağır hasar alan 7 katlı bina, yıkım çalışması sırasında çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 10:00 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep´te 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, depremde ağır hasar alan 7 katlı bina, yıkım çalışması sırasında çöktü.

        6 Şubat´taki depremlerden etkilenen Gaziantep´in İslahiye ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkımlarına devam ediliyor. Cumhuriyet Mahallesi´ndeki ağır hasarlı 7 katlı Yıldırım Apartmanı için güvenlik önlemi alınarak kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Ekiplerin iş makineleriyle gece saatlerinde yaptığı çalışma sırasında bina, bir anda çöktü. Büyük gürültüyle yıkılan apartmandan yükselen toz bulutu çevreyi kapladı. Binanın çökme anı ise cep telefonuyla kayda alındı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep / Islahiye - Kadir ÇELİK

        2024-01-03 09:59:38

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin davanın görü...
        Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin davanın görü...
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        GAİB üyesi firmaların 2023 ihracatı 11,7 milyar dolar oldu
        GAİB üyesi firmaların 2023 ihracatı 11,7 milyar dolar oldu
        Gaziantep'te bisiklet kullanım oranının artırılması hedefleniyor
        Gaziantep'te bisiklet kullanım oranının artırılması hedefleniyor
        Gaziantep´te evde yangın; 4´ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi
        Gaziantep´te evde yangın; 4´ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi
        Gaziantep'te çıkan yangında anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi
        Gaziantep'te çıkan yangında anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi