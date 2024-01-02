Gaziantep'te çıkan yangında anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4'ü çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.

Güneş Mahallesi 87185 No'lu Sokak'taki 3 katlı binanın 2. katındaki dairede yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, üst kattaki dairelerde bulunan anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi.

Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan anne ve çocuklarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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