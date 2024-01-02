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        GAİB üyesi firmaların 2023 ihracatı 11,7 milyar dolar oldu

        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmalar geçen yıl 11,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 17:40 Güncelleme: 02.01.2024 - 17:40
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        GAİB üyesi firmaların 2023 ihracatı 11,7 milyar dolar oldu
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        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmalar geçen yıl 11,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

        GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, GAİB'e bağlı illerdeki firmaların Aralık 2023 ihracatının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 artışla 1,1 milyar doları bulduğunu belirtti.

        Bütün olumsuzluklara rağmen geçen yıl başarılı bir ihracat süreci yaşadıklarını aktaran Kileci, şunları kaydetti:

        "Bölgenin 2023 yılı ihracatı yüzde 4,8 azalışla 11,7 milyar dolar oldu. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında depremle sarsılmışken bölgemizin kalender sanayicileri büyük bir özveri ile yeniden ayağa kalktılar. Yılın ikinci yarısında her ay 1 milyar dolar ihracat barajını aştık. Bu rakamları, bu performansı 2024'e taşır ve gayretli olmaya devam edersek güzel sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyoruz."

        Kileci, kendilerine bağlı illerden en çok Irak, ABD, Suriye ve İtalya'ya dış satım gerçekleştirdiklerini aktardı.

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