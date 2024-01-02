Kayıp olarak aranıyordu... Çekyatın içinde ölü bulundu! Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 1 haftadır kayıp olarak aranan 58 yaşındaki Hüseyin Hasgül, evinde çekyatın içinde ölü bulundu. Hasgül´ün vücudunda kesici ve delici bir ize rastlanmadı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor

Demirören Haber Ajansı Giriş: 02.01.2024 - 14:54 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:54 facebook

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