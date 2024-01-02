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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de İstanbulspor maçının ilk 11'i netleşiyor - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de İstanbulspor maçının ilk 11'i netleşiyor

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü İstanbulspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor. Fred, Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci'nin cezaları sebebiyle forma giyemeyeceği karşılaşma öncesi teknik direktör İsmail Kartal, 11'ini büyük ölçüde belirledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 14:42 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:42
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        Fenerbahçe lige verilen ara sonrası ilk maçında 7 Ocak Pazar günü İstanbulspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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        Kritik mücadele öncesi Fenerbahçe'de eksikler teknik heyeti düşündürüyor.

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        Sakat ve cezalı futbolcuların fazla olması sebebiyle İsmail Kartal'ın çözüm arayışı sürüyor.

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        Sarı-lacivertlilerde Fred, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci kart cezaları sebebiyle İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.

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        Miha Zajc ve Rodrigo Becao'nun ise sakatlıkları devam ediyor.

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        İsmail Kartal bu gelişmelerin ardından orta sahada İsmail Yüksek'e şans vermeyi düşünüyor.

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        Milli futbolcu son dönemde Miguel Crespo ile forma rekabetine girmiş ve son 4 lig maçının 3'üne yedek kulübesinde başlamıştı.

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        Galatasaray derbisinde sonradan oyuna giren 24 yaşındaki futbolcu, orta sahaya tempo getirmiş ve mücadelesiyle de dikkat çekmişti.

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        İsmail Yüksek'in orta sahadaki partneri ise Miguel Crespo olacak.

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        Sağ kanatta Cengiz Ünder'e şans vermesi beklenen Kartal, 10 numarada Szymanski'yi, sol kanatta ise Tadic'i görevlendirecek.

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        Deneyimli teknik adamın, ileri uçta ise Edin Dzeko'yu tercih etmesi bekleniyor.

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        Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Crespo, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

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