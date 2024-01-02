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        Gaziantep´te evde yangın; 4´ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

        GAZİANTEP´te bir binadaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 4´ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 12:58 Güncelleme: 02.01.2024 - 13:00
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        Gaziantep´te evde yangın; 4´ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi
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        GAZİANTEP´te bir binadaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 4´ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

        Olay, öğle saatlerinde Güneş Mahallesi´nde meydana geldi. 3 katlı binanın 1´inci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, dumandan etkilenen 4´ü çocuk 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Kadir GÜNEŞ

        2024-01-02 12:57:35

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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