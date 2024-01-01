Gaziantep´te yılın ilk bebeğine Mustafa ismi verildi
GAZİANTEP´te 2024 yılının ilk bebeğine Mustafa ismi verildi.
GAZİANTEP´te 2024 yılının ilk bebeğine Mustafa ismi verildi.
Gaziantep Şehir Hastanesinde saatler 00.03'ü gösterdiğinde Cemal ve Fatma Yıldız çiftinin üçüncü çocukları Mustafa dünyaya geldi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yeni yılın ilk bebeğini hastanede ziyaret edip altın takarak ailesine mutluluk diledi. Fatma Yıldız, yeni yılın ilk bebeğini dünyaya getirdiği için mutlu olduğunu belirterek, "Yeni yılın ilk bebeğini dünyaya getirdiğim için çok mutluyum. Herkese nasip olsun. Üçüncü çocuğum oldu. Çocuğumuza Mustafa ismini verdik, çok mutluyum" dedi.
DHA-Genel - Türkiye-Gaziantep - Ahmet ATMACA
2024-01-01 01:52:10
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.