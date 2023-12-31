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        Gaziantep'te kayınpederi ve kayınvalidesini tabancayla yaralayan kişi intihar etti

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kayınpederi ve kayınvalidesini yaralayan kişi intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 22:30 Güncelleme: 31.12.2023 - 22:34
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        Gaziantep'te kayınpederi ve kayınvalidesini tabancayla yaralayan kişi intihar etti
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kayınpederi ve kayınvalidesini yaralayan kişi intihar etti.

        Cengizhan Sayın (38), Konak Mahallesi'ndeki evlerine gittiği kayınpederi Hüseyin Kurt (65) ve kayınvalidesi Selime Kurt (63) ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Sayın, yanındaki tabancayla ateş ederek kayınpederi ve kayınvalidesini yaraladı.

        Daha sonra Sayın, aynı tabancayla intihar etti.

        İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Sayın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi, ağır yaralı Kurt çifti ise Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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