Gaziantep´te yeni yıla silah sesleriyle girildi
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde vatandaşlar yeni yıla tabanca ve tüfekleriyle havaya ateş açarak girdi.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde vatandaşlar yeni yıla tabanca ve tüfekleriyle havaya ateş açarak girdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği İslahiye´de kurulan konteyner kent yaşam alanlarında yaklaşık 23 bin kişi yeni yıla hüzün ile girerken, saatlerin 00.00'ı göstermesiyle ilçenin farklı noktalarından silah sesleri duyuldu. Evlerinin balkonlarına veya çatılara çıkan bazı vatandaşlar, havaya tabanca ve tüfekleriyle rastgele ateş açtı. Birkaç dakika süren silah sesleri ilçenin tüm bölgelerinden duyulurken, silahlı kutlamada yaralanan olmadığı öğrenildi.
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