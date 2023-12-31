Kayınpederi ve kayınvalidesini tabancayla yaralayıp, intihar etti GAZİANTEP´te, Cengizhan Sayın (38), tartıştığı kayınpederi ve kayınvalidesini tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti.

GAZİANTEP´te, Cengizhan Sayın (38), tartıştığı kayınpederi ve kayınvalidesini tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Konak Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, eve alkollü gelen Cengizhan Sayın, kayınpederi Hüseyin Kurt (65) ve kayınvalidesi Selime Kurt (63) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Cengizhan Sayın üzerinde bulunan tabancayı ateşleyerek kayınbapederi ve kayınvalidesini yaraladı. Kurt çifti isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, Cengizhan sayın bu kez tabancayla kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Cengizhan Sayın´ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı oldukları belirlenen Kurt çiftçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.