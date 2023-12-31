Gaziantep'te zabıta ekipleri fahiş fiyata karşı denetim yapıyor

Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesi ekipleri, yeni yıldaki asgari ücret zammının ardından yaşanabilecek fahiş fiyatlarının önüne geçmek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, ilçedeki market ve pazarlarda denetimlerini sürdürüyor.

İşletme ve pazarcılarla görüşen ve denetimini yoğunlaştıran ekipler, fahiş fiyatla satış yapanlara cezai işlem uyguladı.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da pazarlarda incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tahmazoğlu, asgari ücretteki artışın ardından fırsatçıları engellemeye çalıştıklarını belirterek, "Fırsatçılar asgari ücret bahanesi ile asgari ücret henüz işçinin cebine girmeden ürünlere zam yapıyor. Bu tür fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın haklarını korumak için zabıta ekiplerimizle 7/24 görev başındayız. Vatandaşlarımızın da bu konulara duyarlı olmasını istiyoruz. Böyle durumlarla karşılaştıklarında zabıta ekiplerimize bilgi versinler." ifadelerini kullandı.