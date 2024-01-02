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        Gaziantep'te yangına müdahale ettiği sırada zemine düşen itfaiye eri yaralandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yangına müdahale ettiği sırada çatıdan düşen itfaiye eri tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 10:11 Güncelleme: 02.01.2024 - 10:28
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        Gaziantep'te yangına müdahale ettiği sırada zemine düşen itfaiye eri yaralandı
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yangına müdahale ettiği sırada çatıdan düşen itfaiye eri tedavi altına alındı.

        Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki tek katlı bir mobilya ve dekorasyon işletmesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yönlendirildi.

        Yangına müdahale eden itfaiye eri Fazlı Tozan (28), dengesini kaybederek binanın çatısından düştü.

        112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan Tozan'ı Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

        Tozan'ın hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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