Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Gaziantep
Hakemler:Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Suat Güz
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez, Tayyip Talha Sanuç, Arda Kızıldağ (Dk. 45 Mujakic), Rodrigues, Ogün Özçiçek (Dk. 78 Melih Kabasakal), Maxim, Kozlowksi, Gassama (Dk. 72 Dragus), Lungoyi, Bayo
Trabzonspor: Onana, Nwaiwu (Dk. 66 Ozan Tufan), Savic, Batagov, Pina (Dk. 45 Lovik), Oulai (Dk. 79 Bouchouari), Folcarelli (Dk. 83 Okay Yokuşlu), Mustafa Eskihellaç (Dk. 66 Umut Nayir), Muçi, Onuachu, Augusto
Goller: Dk. 22 Bayo (Gaziantep FK), Dk. 24 Augusto, Dk. 27 Onuachu (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Oulai (Trabzonspor), Dk. 42 Maxim (Gaziantep FK)
GAZİANTEP
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.