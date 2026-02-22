Canlı
        Stat:Gaziantep

        Hakemler:Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Suat Güz

        Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez, Tayyip Talha Sanuç, Arda Kızıldağ, Rodrigues, Ogün Özçiçek, Maxim, Kozlowksi, Gassama, Lungoyi, Bayo

        Trabzonspor: Onana, Nwaiwu, Savic, Batagov, Pina, Oulai, Folcarelli, Mustafa Eskihellaç, Muçi, Onuachu, Augusto

        Goller: Dk. 22 Bayo (Gaziantep FK), Dk. 24 Augusto, Dk. 27 Onuachu (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Dk. 21 Oulai (Trabzonspor), Dk. 42 Maxim (Gaziantep FK)




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

