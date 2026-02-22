Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te gümrük kaçağı 1 ton 100 kilogram nargile kömürü ve 238 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.



Bu kapsamda İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, M.A. ve A.A'ya ait Şahinbey ilçesinde 2 iş yerine operasyon düzenlendi.



Yapılan aramada gümrük kaçağı 1 ton 100 kilogram kaçak nargile kömürü ve 238 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan M.A. ve A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

