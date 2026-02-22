Canlı
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Gaziantep'te gümrük kaçağı 1 ton 100 kilogram nargile kömürü ve 238 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 13:24 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, M.A. ve A.A'ya ait Şahinbey ilçesinde 2 iş yerine operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramada gümrük kaçağı 1 ton 100 kilogram kaçak nargile kömürü ve 238 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan M.A. ve A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

