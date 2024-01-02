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        Haberler Gündem 3. Sayfa ESKİ KOCA VAHŞETİ! Son dakika: Kocaeli'nde eski kocası tarafından vurulan kadın, hastanede hayatını kaybetti!

        Yılın ilk kadın cinayeti haberi o kentimizden geldi! Araçtan indi Arzu'yu vurdu!

        Kocaeli'nde eski eşi Yasin D., tarafından dün akşam tüfekle vurulan ve ağır yaralanan Arzu Çınar, tedavi edilmek üzere kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Arzu Çınar, 2024 yılının ilk kadın cinayeti olarak yürekleri yaktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 14:06 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:38
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        O kentimizden kara haber... Yılın ilk kadın cinayeti!
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        Kocaeli'nde kan donduran olay, Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde yaşandı.

        ESKİ EŞİNİ GÖRDÜ, ARAÇTAN İNDİ, VURDU

        AA'da yer alan habere göre dün Yasin D, arkadaşı Kadir U. ile araçla seyir halindeyken eski eşi Arzu Çınar'ı görmüş, araçtan inen Yasin D'nin tüfekle ateş etmesi sonucu Çınar ile kavgayı ayırmak isteyen arkadaşı yaralanmıştı. Zanlı olay yerinde gözaltına alınmıştı.

        MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ağır yaralanan Arzu Çınar, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        KATİL ZANLISININ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

        Olaya müdahale etmek isterken saçmaların hedefi olan zanlının arkadaşı Kadir U. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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