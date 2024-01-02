Yılın ilk kadın cinayeti haberi o kentimizden geldi! Araçtan indi Arzu'yu vurdu! Kocaeli'nde eski eşi Yasin D., tarafından dün akşam tüfekle vurulan ve ağır yaralanan Arzu Çınar, tedavi edilmek üzere kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Arzu Çınar, 2024 yılının ilk kadın cinayeti olarak yürekleri yaktı

Anadolu Ajansı Giriş: 02.01.2024 - 14:06 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:38 facebook

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