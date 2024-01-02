İstanbul kar ne zaman | Uzmanı o soruya cevap verdi: İstanbul'a 11 Ocak'ta kar yağacak mı, ne zaman yağacak? - Son dakika hava durumu haberleri

İstanbul kar ne zaman | Uzmanı o soruya cevap verdi: İstanbul'a 11 Ocak'ta kar yağacak mı, ne zaman yağacak? - Son dakika hava durumu haberleri

Uzmanı o soruya cevap verdi... İstanbul'a 11 Ocak'ta kar yağacak mı? Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul'da heyecanla beklenen ve birçok mecrada, "11 Ocak'ta kar yağacak" açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. 3 günlük hava tahmininin yüzde 94, 72 saati geçen tahminlerin ise yüzde 90 oranında gerçekliğinin olduğuna dikkat çeken Öztel, 11 Ocak ve kar sorusuna yanıt verdi

2023 ardında, "en sıcak yıl" ünvanı ile nasıl bir iklimsel çağda yaşadığımızı hatırlatarak, geride kaldı. 2024 ise soğuklar ve kar yağışları açısından pek hızlı başlamıyor. Gelecek 5 gün içinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinden 5 ilâ 9 derece yukarıda olacak. Yani bir Nisan havasına benzeyen, ılık günler geçireceğiz.

İSTANBUL BU HAFTA PARÇALI BULUTLU Batı ve güney kıyılarına bu akşam, yağmur da geliyor. Rüzgar lodostan orta kuvvette esiyor, denizde kuvvetli hale dönüyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz güneyden gelen bu sıcak havayla yağmur da toplayabilecek. İstanbul’da hava öğleden itibaren gece saatlerine kadar yağmurlu, yarından itibaren ise İstanbul yağmuru yine unutuyor. Şehirde bu hafta hava parçalı bulutlu, güneş altında bir ilkbahar tadında, gölgeler ise kış gibi soğuk. REKLAM

BAŞKENT'TE HAVA ISINIYOR Ankara’da bulutlar artıyor ancak hafta sonuna kadar pek yağmur ihtimali yok. Gece sıcaklıkları hissedilir biçimde artarak 6-7°C’lere ulaşacak, gündüzler 10-12°C’lerde. Geçtiğimiz günlerin ayazlı geceleri ısınıyor.

İZMİR 20 DERECEYİ AŞIYOR İzmir ise 20°C’yi aşıyor, bu hafta kıyı Ege’de sıcaklıklar yüksek seyredecek ama hava zaman zaman kapayabilir. Günlerin sabah-öğlen aralığı genellikle bulutlu geçecek.

SİVAS'TAN KARS'A BEYAZ ÖRTÜ Kış, Doğu Anadolu’da yaşanıyor. Gelecek 3 gün aralıklarla sürmesini beklediğimiz kar yağışları, Sivas’tan Kars’a her yerde beyaz örtü oluşturacak. Bu hafta en kuvvetli kar yağışları, Orta Akdeniz üstünden sokulacak havayla birlikte perşembe günü oluşacak görünüyor. Doğu ve Güneydoğu şehirlerini birbirine bağlayan yollarda beklenen bu kar yağışlarına ulaşımda hazır olalım. REKLAM

İSTANBUL'DA AYIN İLK 10 GÜNÜ KAR YOK İstanbul’da Ocak ayı, kar yağma ihtimallerinin en yüksek olduğu aydır. İstatistiklerdeki bu durum, bu yıl en azından ayın ilk 10 günü gerçekleşmeyecek görünüyor. Meteorolojide 5 güne kadar olan hava tahminlerini dikkate almakta yarar var. Yağışın miktarı, yer seviyesindeki havanın sıcaklığı, rüzgar açıları ve rüzgar kuvvetleri uzun vadede büyük değişime uğruyor.

3 GÜNLÜK TAHMİN YÜZDE 94 TUTUYOR Belki de yakın gelecekte gerçekten 10 gün sonraki hava durumunu tıpkı 3 gün sonrakinde olduğu gibi % 94’e varan tutarlılıkta söyleyebilir, isabetli tahmin edebiliriz. Ancak 72 saat bile yeterince uzun bir süredir.

72 SAAT SONRAKİ TAHMİN YÜZDE 90'A DÜŞÜYOR 72 saat sonra hayatın hangi bileşenini, hangi olayı % 90’ları aşan doğrulukta tahmin edebiliyoruz? Hava durumunda bunu yapabiliyoruz ve bu meteorolojinin arka planında çalışan binlerce teknik insan, dünya ile entegre büyük bir veri ağı, yazılımcı, mühendis, uydu-radar-sonda teknolojilerini geliştiren bilim insanları gibi değerlerimiz sayesinde oluyor. REKLAM Halk yararına çalışması beklenen kurumlar, İstanbul’a kar uyarısını 10 gün önceden yapmaz. Sosyal medyadaki çeşitli hesaplar ise bir halk ve kamu yararı göz etmez.

"KAR SEVİNCİNİ RATINGE DÖNÜŞTÜRME ÇABASINDA OLABİLİRLER" İnsanların kar sevincini hızla ratinge, tıklanmaya ve paraya dönüştürme çabasında olabilirler. Hatta asılsız paylaşımları yazılım robotlarına dahi yaptırıyor olabilirler, yani umurlarında olmaz gerçekten kar yağıp yağmadığı, bu uyarı ile hayatını planlayan birilerinin olup olmadığı… Meteoroloji ile biraz ilgilenenler dahi bilir ki 30 gün sonrasına dahi tahmin üretilir. Bazı sektörel ürünler 90 güne kadar bir şeyler söyler. Ancak bunlar farklı amaçlarla kullanılan ticari tahminlerdir. Tutarlılık beklentisi de buna göredir. Doğru bilgiyi kamu yararı gözeterek ulaştırmak ve uyarı kültürü geliştirmek medyanın önemli işlevlerinden biri olsun isteriz. Ülkemize yaklaşan her soğuk sisteme “İstanbul’a kar geliyor” dersek, 10 vakanın 1’inde 2’sinde bu gerçekleşir ama kalanlar için kimse dönüp bu gereksiz uyarılarla ortalığı karıştıranlardan hesap sormaz. Kar yağışı hayatımızı, sosyal yaşamımızı ve yüzlerce sektörü direkt etkileyen ve insanların mutlulukla karşıladığı güzel bir hava olayı olduğu için biraz da heyecanlanmak normal kabul edilebilir. Her tarafta bilgi kirliliği varken ayırt edici olabilmek zor, yine de bunu hava durumunda başarabiliriz. Havalar önce ısınıyor, ardından yurda yaklaşacak soğuk sistemle mevsim kışa dönecek görünüyor. Gelecek güncellemeleri ve hava tahminlerini paylaşmayı sürdüreceğiz, hepimize yeniden iyi yıllar."