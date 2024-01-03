Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'te hırsızlık suçundan 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep'te hırsızlık suçundan 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda "hırsızlık" suçundan hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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