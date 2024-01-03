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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te hırsızlık suçundan 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 09:00 Güncelleme: 03.01.2024 - 09:00
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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te hırsızlık suçundan 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda "hırsızlık" suçundan hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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