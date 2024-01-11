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        Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 15:40 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:41
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        Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye'de 4 ayrı evden nakit para çalınması olaylarıyla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlattı.

        Yapılan incelemeler sonrasında, Y.S. ve S.M. hırsızlık şüphesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

        Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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