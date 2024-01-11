Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye'de 4 ayrı evden nakit para çalınması olaylarıyla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlattı.

Yapılan incelemeler sonrasında, Y.S. ve S.M. hırsızlık şüphesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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