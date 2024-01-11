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        Gaziantep'te Türk Halk Müziği Korosu konser verdi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından 2024 yılı için yeni yıl konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 13:47 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:47
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        Gaziantep'te Türk Halk Müziği Korosu konser verdi
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından 2024 yılı için yeni yıl konseri düzenlendi.

        Şehitkamil Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde Gaziantep, Şanlıurfa, Burdur, Erzurum başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından ve kardeş ülke Azerbaycan'dan türküler seslendirildi.

        Şavo Gelin, Baba Bugün, Abalımın Cepkeni, Fuzuli Kantatası gibi 22 eser koro ve solistler tarafından icra edildi.

        Yaklaşık bir buçuk saat süren konserin sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey ve Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, günün anısına koro şefine çiçek takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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