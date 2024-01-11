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        Oğuzeli Belediyesi'nin "Nar Hanım Ellerde Hayat Buluyor" projesine ödül verildi

        Gaziantep'in Oğuzeli Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Nar Hanım Ellerde Hayat Buluyor" projesine, 6. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesinde ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 13:38 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:38
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        Oğuzeli Belediyesi'nin "Nar Hanım Ellerde Hayat Buluyor" projesine ödül verildi
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        Gaziantep'in Oğuzeli Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Nar Hanım Ellerde Hayat Buluyor" projesine, 6. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesinde ödül verildi.

        Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği tarafından "Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar" teması ile İstanbul'da gerçekleştirilen ödül töreninde Oğuzeli Belediyesi'nin çalışması en iyi proje seçildi.

        Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, projenin bel kemiğinin kadınlar olduğunun altını çizerek, proje ile hem Oğuzeli’nin coğrafi işaretli yöresel ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdiklerini, hem de ilçede yaşayan kadınlara iş imkanı sunduklarını söyledi.

        Mezopotamya'nın bereketli topraklarında en güzel narın yetiştiği bölgenin burası olduğunu ifade eden Kılıç, "Türkiye'nin birinci kalite nar ekşisini üretiyoruz. Bu çalışmalarımızda kadınlarımızı, üreten yarınlarımızı ön plana çıkarmaya çalıştık. Başarılı olduğumuza inanıyoruz, bu ödülü de kadınlarımıza takdim edeceğiz. Kadın girişimcilerimizi tebrik ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de kadınlarımızı girişimci olmaları açısından destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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