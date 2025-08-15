Gazze'deki saldırılara katılan bir İsrail askeri daha intihar etti | Dış Haberler

Gazze'deki saldırılara katılan bir İsrail askeri daha intihar etti Gazze'deki saldırılara katılan İsrailli bir askerin, ülkenin kuzeyinde intihar ettiği bildirildi. 28 yaşındaki askerin ölümü, İsrail ordusunda bu yıl yaşanan 17'nci intihar vakası olarak kaydedildi

