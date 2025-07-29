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        Haberler Dünya İsrailli muhalif lider: Gazze'ye saldırılar durmazsa dünya İsraillilere kapılarını kapatacak | Dış Haberler

        İsrailli muhalif lider: Gazze'ye saldırılar durmazsa dünya İsraillilere kapılarını kapatacak

        Gazze, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in acımasız saldırılarına maruz kalırken, İsrailli muhalif lider Lapid, Gazze'ye saldırıların durması gerektiğini söyledi. Tel Aviv yönetiminin siyasi olarak başarısız olduğunu belirten Lapid, Gazze'ye saldırıların sona erdirilmemesi durumunda tüm dünyanın İsraillilere kapılarını kapatacağını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 07:10 Güncelleme: 29.07.2025 - 07:53
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        "Gazze'ye saldırılar durmazsa İsraillilere kapılar kapanacak"
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        Gazze, 7 Ekim 2023'den bu yana dünyanın gözü önünde İsrail'in saldırılarına maruz kalıyor. On binlerce masum Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarda, son günlerde İsrail 'açlığı' silah olarak kullanıyor.

        İsrail'in saldırılarına tepki gelirken, İsrailli ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid de Tel Aviv'in Gazze'ye saldırıları sona erdirmesi gerektiğini söyledi.

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        İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, Tel Aviv yönetiminin stratejik, operasyonel ve siyasi olarak başarısız olduğunu belirterek Gazze'ye saldırıların sona erdirilmemesi durumunda tüm dünyanın İsraillilere kapılarını kapatacağını belirtti.

        "İSRAİL'İN DÜŞTÜĞÜ DURUM TAM BİR FELAKET"

        Lapid, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de başarısız olduğunu ifade etti.

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        İsrail'in Gazze'de düştüğü durumu "tam bir felaket" olarak niteleyen Lapid, Tel Aviv yönetiminin stratejik, operasyonel ve siyasi olarak başarısız olduğunu dile getirdi.

        "İSRAİL ORDUSU EN İYİ SAVAŞÇILARINI KAYBETMEYE DEVAM EDECEK"

        Lapid, Gazze'ye saldırıların kontrolden çıktığını ve İsrail'in işgal ettiği bölgelerde sürekli kayıplar verdiğini kaydederek "Eğer savaşı şimdi bitirmezsek, esirler geri dönmeyecek, İsrail ordusu en iyi savaşçılarını kaybetmeye devam edecek, insani felaket daha da kötüleşecek, dünya İsraillilere kapılarını kapatacak." ifadelerini kullandı.

        Gazze'ye yönelik saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulunan Lapid, kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla savaşın tamamen sona erdirilmesini talep etti.

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