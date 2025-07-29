İsrailli muhalif lider: Gazze'ye saldırılar durmazsa dünya İsraillilere kapılarını kapatacak

Gazze, 7 Ekim 2023'den bu yana dünyanın gözü önünde İsrail'in saldırılarına maruz kalıyor. On binlerce masum Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarda, son günlerde İsrail 'açlığı' silah olarak kullanıyor.

İsrail'in saldırılarına tepki gelirken, İsrailli ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid de Tel Aviv'in Gazze'ye saldırıları sona erdirmesi gerektiğini söyledi.

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İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, Tel Aviv yönetiminin stratejik, operasyonel ve siyasi olarak başarısız olduğunu belirterek Gazze'ye saldırıların sona erdirilmemesi durumunda tüm dünyanın İsraillilere kapılarını kapatacağını belirtti.

"İSRAİL'İN DÜŞTÜĞÜ DURUM TAM BİR FELAKET"

Lapid, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de başarısız olduğunu ifade etti.

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İsrail'in Gazze'de düştüğü durumu "tam bir felaket" olarak niteleyen Lapid, Tel Aviv yönetiminin stratejik, operasyonel ve siyasi olarak başarısız olduğunu dile getirdi.

"İSRAİL ORDUSU EN İYİ SAVAŞÇILARINI KAYBETMEYE DEVAM EDECEK"

Lapid, Gazze'ye saldırıların kontrolden çıktığını ve İsrail'in işgal ettiği bölgelerde sürekli kayıplar verdiğini kaydederek "Eğer savaşı şimdi bitirmezsek, esirler geri dönmeyecek, İsrail ordusu en iyi savaşçılarını kaybetmeye devam edecek, insani felaket daha da kötüleşecek, dünya İsraillilere kapılarını kapatacak." ifadelerini kullandı.